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Путин поручил сократить время в пути от Москвы до курортов Черноморья

Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморья до 16 часов

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил сократить время следования пассажирских поездов от Москвы до курортов Черноморского побережья до 16 часов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от г. Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», — сказано в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития юга России и Приазовья.

В марте Путин заявлял, что в ближайшие пять лет планируется построить и реконструировать 460 км федеральных и 320 км региональных дорог в направлении Азовского и Черноморского морей. По словам главы государства, будут модернизированы съезды на трассу «Таврида» к южному побережью Крыма. Путин обратил внимание, что необходимо обсудить дальнейшее развитие автодороги вокруг Азовского моря.

Ранее Россия пригласила все страны к созданию магистрали между Индией и Арктикой.

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