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Россияне потеряли интерес к недвижимости в Дубае

MERED: россияне перестали быть главными покупателями недвижимости в Дубае

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Россияне перестали лидировать среди зарубежных покупателей недвижимости в Дубае. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на CEO международной девелоперской компании MERED Диану Нилиповскую.

«Есть динамика понижения продаж. Клиенты из России почти ушли, либо их осталось не так много. Сейчас многие девелоперы работают над привлечением клиентов из разных регионов, а Россия уже не занимает таких топовых позиций, какие занимала раньше», — рассказала эксперт.

В 2024 году оставшиеся на местном рынке недвижимости граждане РФ переориентировались на более дешевые лоты, отметила Нилиповская. По ее словам, средняя сумма сделки стала значительно меньше.

В 2022 году россияне занимали первое место по покупкам жилья в Дубае среди иностранцев.

До этого эксперты назвали загородный дом самым выгодным для инвестирования видом недвижимости.

Ранее стало известно, во сколько обойдется аренда дачи на лето в Подмосковье.

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