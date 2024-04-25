Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал поощрять бизнес на создание инфраструктуры за рубежом

Путин: бизнесу России нужна поддержка в приобретении инфраструктуры за рубежом

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать приобретение или создание российскими компаниями инфраструктуры за рубежом. Его слова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей передает РИА Новости.

«Что касается приобретения либо создания инфраструктуры за рубежом нашими компаниями, безусловно, надо этот процесс поддерживать, это 100 процентов», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что те, кто создал или приобрел инфраструктуру за рубежом, чувствуют себя достаточно уверенно.

В начале апреля РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщало, что по итогам отчетного 2022 года число иностранных компаний, контролируемых российскими резидентами, выросло рекордными за пять лет темпами.

До этого ФНС раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами. По состоянию на 31 декабря 2023 года ФНС было известно о 539,1 тыс. налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом. Показатель увеличился на 70%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти не будут запрещать российскому бизнесу работать за рубежом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами