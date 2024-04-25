Путин призвал поощрять бизнес на создание инфраструктуры за рубежом

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать приобретение или создание российскими компаниями инфраструктуры за рубежом. Его слова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей передает РИА Новости.

«Что касается приобретения либо создания инфраструктуры за рубежом нашими компаниями, безусловно, надо этот процесс поддерживать, это 100 процентов», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что те, кто создал или приобрел инфраструктуру за рубежом, чувствуют себя достаточно уверенно.

В начале апреля РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщало, что по итогам отчетного 2022 года число иностранных компаний, контролируемых российскими резидентами, выросло рекордными за пять лет темпами.

До этого ФНС раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами. По состоянию на 31 декабря 2023 года ФНС было известно о 539,1 тыс. налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом. Показатель увеличился на 70%.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти не будут запрещать российскому бизнесу работать за рубежом.