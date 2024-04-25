Путин рассказал, как экономика РФ реагирует на вызовы

Президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика укрепляется, несмотря на вызовы. Он сказал об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС.

«Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции», — сказал Путин.

До этого Путин заявил, что рост ВВП России в первые месяцы 2024 года показывает хорошие темпы.

При этом Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свой прогноз и отодвинул сроки, когда Индонезия обгонит Россию по доле в мировой экономике. По новой оценке фонда, это произойдет в 2029 году, а не в 2027-м, как ожидалось ранее.

В 2023 году российская экономика занимает 2,95% совокупного глобального ВВП по паритету покупательной способности (ППС), сохраняя за собой 6-е место в мире. Однако к 2029-му ее вес снизится до 2,71%, и Россия опустится на 7-ю строчку, пропустив вперед Индонезию.

Ранее экономика Германии начала оживать.