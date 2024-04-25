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Россияне стали чаще интересоваться речными круизами

АТОР: спрос на речные круизы по России в 2024 году вырос на 20%

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Спрос на речные круизы по России с начала года вырос на 20%. Об этом пишет АТОР.

Интерес к этому виду внутреннего туризма главным образом растет за счет ограниченных возможностей зарубежного отдыха, пояснили эксперты.

Основной прирост бронирований наблюдается в двух сегментах: «люкс» и на теплоходы бюджетного уровня 3*. Цены на речные круизы стартуют от 6-7 тыс. рублей на человека в день на лоукостере с полным пакетом услуг и питанием. Один день в люксе обойдется минимум в 14-15 тыс. рублей.

«В целом, стоимость круизов выросла примерно на 15%. Компании стараются максимально удерживать привлекательные цены для туристов, несмотря на объективное подорожание круизного продукта», — отмечают аналитики.

До этого эксперты назвали цифры ожидаемого турпотока на майские каникулы. По прогнозам РСТ, в праздники к путешествиям по стране готовятся более 3 млн россиян.

Ранее стало известно, что гуглят россияне перед поездкой в новое место.

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