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Украина выводит из Харькова стратегические предприятия

Украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия

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Vyacheslav MadiyevskyyUkrinform/Global Look Press

Украинские власти вывозят из Харькова стратегические предприятия и научные производства, оставляя в городе только заводы для ремонта военной техники. Об этом сообщили в эфире Первого канала.

Там отметили, что украинские власти предпринимают попытку вывести стратегические предприятия на Запад, а в городе собираются оставить только то производство, которое будет производить ремонт военной техники.

Также утверждается, вместе с предприятиями из Харькова вывозят специалистов, в том числе медицинских.

22 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о том, что Вооруженные силы РФ поразили телевизионную вышку в Харькове на улице Деревянко. Он уточнил, что на конструкции была размещена антенна связи противовоздушной обороны (ПВО) Украины. 23 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что телебашня высотой 250 метров была уничтожена в Харькове, после чего в городе и ближайших окрестностях пропало цифровое телевидение.

Ранее сообщалось о повреждении жилых многоэтажек в Харькове.

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