МВФ спрогнозировал долю России в мировой экономике

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свой прогноз и отодвинул сроки, когда Индонезия обгонит Россию по доле в мировой экономике. По новой оценке фонда, это произойдет в 2029 году, а не в 2027-м, как ожидалось ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственный анализ прогнозов от МВФ.

В 2023 году российская экономика занимает 2,95% совокупного глобального ВВП по паритету покупательной способности (ППС), сохраняя за собой 6-е место в мире. Однако к 2029-му ее вес снизится до 2,71%, и Россия опустится на 7-ю строчку, пропустив вперед Индонезию.

Перспективы РФ по сравнению с октябрьским прогнозом МВФ улучшились. Фонд ожидает роста российского ВВП на 3,2% в 2024 году против 2,6% по прежней оценке. Но в целом влияние России в глобальной экономике будет постепенно ослабевать, считают эксперты фонда.

МВФ не первый раз предсказывает обгон России Индонезией, однако сроки этого события существенно сдвигались — от 2024 года в прогнозах 2019-2022 гг. до нынешней оценки в 2029-й, отметило издание.

До этого МВФ предупредили о трудных временах в мировой экономике.

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