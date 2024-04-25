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«Ашан» уведомил Минпромторг, что не собирается уходить из России

«Ашан» уведомил Минпромторг о продолжении своей работы в России

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Мария Девахина/РИА Новости

Минпромторг РФ получил официальное заявление от «Ашана» о том, что ретейлер не собирается уходить с российского рынка. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал статс-секретарь — замглавы министерства Виктор Евтухов.

«Нет. Есть даже официальное обращение в министерство промышленности и торговли о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны», — заявил Евтухов на вопрос о потенциальном уходе «Ашана».

На прошлой неделе сам «Ашан» опроверг слухи о возможном прекращении работы в РФ. Представители компании отметили, что «Ашан ритейл Россия» не только не закрывается, но и планирует расширять сферы деятельности и увеличивать прибыль. Соответствующее заявление пришлось сделать на фоне недавней сделки на рынке недвижимости с участием одной из «дочек» материнской Auchan — Ceetrus, которая продала свои российские активы.

Ранее ФНС заподозрила «Ашан» в неуплате налогов на сумму свыше 180 млн рублей.

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