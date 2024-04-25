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В правительстве РФ обсуждают отмену курсовой ренты при экспорте угля

«Ъ»: кабмин обсуждает отмену курсовой ренты при экспорте угля

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Правительство РФ обсуждает меры поддержки угледобывающей отрасли, в частности, отмену курсовых пошлин на уголь из-за убытков при экспорте топлива. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным издания, правительство может отменить ренту уже с 1 мая, но отмена может стать временной мерой. По мнению аналитиков, это кардинально не изменит ситуацию в угольной отрасли, которой грозит сокращение добычи. В частности, один из главных угледобывающих регионов страны — Кемеровская область — уже сократил объемы добычи угля на 2% с начала года.

«Обсуждались две взаимоисключающие фискальные инициативы (НДПИ и экспортная пошлина), и в итоге предпочли вариант экспортной пошлины», — сообщили изданию в Минфине.

Сейчас экспортеры дополнительно платят 4-7% в зависимости от курса рубля, но при менее 80 рублей за доллар пошлина станет нулевой.

До этого Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler писал, что Россия по итогам февраля продала странам Азии 8,48 млн тонн угля. Это на 21,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее представители польского профсоюза провели протестную акцию против высоких цен на уголь.

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