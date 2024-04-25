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Россиянам предрекли снижение цен на аренду жилья в Москве и Петербурге

Эксперт по аренде Жуков: съем жилья в Москве подешевеет на 5% к июню

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Shutterstock

Цены на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге снизятся на 5% к июню 2024 года. Такой прогноз «Газете.Ru» дал руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

«Уже сейчас и до конца мая можно ожидать снижения цен на аренду квартир в Москве и Санкт-Петербурге. Из-за длинных праздников в этот период традиционно уменьшается спрос на съем жилья, что сказывается и на цене аренды. Также некоторые собственники будут готовы пойти на снижение цены, чтобы быстрее сдать квартиру до начала сезона отпусков», — пояснил эксперт.

По его словам, больше всего снижение цен будет заметно на студии и однокомнатные квартиры. Жуков добавил, что с марта 2024 года на рынок аренды Москвы и Санкт-Петербурга вернулись бюджетные предложения квартир после продолжительного роста арендных ставок, который начался в июле прошлого года. На некоторые квартиры цены даже незначительно снизились по сравнению с осенне-зимним сезоном, уточнил эксперт.

По его словам, сейчас собственники предлагают студии и однокомнатные квартиры в Москве в среднем за 60 тыс. рублей в месяц, в апреле уже наблюдалось снижение цен на 2% по сравнению с мартом. Двухкомнатные квартиры в столице можно снять в среднем за 83,5 тыс. рублей в месяц, по сравнению с мартом арендные ставки также упали на 2%. Трехкомнатные квартиры сейчас предлагают в среднем за 139 тыс. рублей в месяц, цены на них пока держатся на стабильном уровне.

В Санкт-Петербурге средняя цена предложений студий и однокомнатных квартир сейчас составляет 29 тыс. рублей в месяц, по сравнению с началом весны ставки снизились на 1,5%. Двухкомнатные квартиры в апреле предлагают за 50 тыс. рублей в месяц, снижение составило 3%. Но в Петербурге стало дороже снять «трешки». Сейчас средняя цена в объявлениях составляет 91 тыс. рублей, по сравнению с мартом ставки выросли на 13%.

Ранее в Москве зафиксировали рост числа ипотечных сделок.

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