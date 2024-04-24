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Посольство РФ высказалось относительно возможности конфискации активов Швейцарией

Посольство РФ: конфискация активов, замороженных Швейцарией, была бы кражей

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Global Look Press

Посольство России сообщило, что никаких переговоров между Швейцарией и Россией по поводу замороженных российских активов не ведется. Об этом информирует РИА Новости.

«Россия не ведет переговоры со Швейцарией по данному вопросу. Наша позиция между тем хороша известна: любая незаконная конфискация чужих активов – это воровство», — говорится в сообщении.

Там отметили, что «заморозка» суверенных активов без решения совета безопасности ООН «уже является нарушением международного права».

До этого стало известно, что Швейцария заморозила российские активы на сумму 13 млрд швейцарских франков, включая резервы Центробанка России. Это решение стало резким поворотом от ее традиционного нейтралитета. Глава SECO отметил, что большая часть активов уже заблокирована несколько лет.

23 апреля сообщалось, что Швейцария разблокировала около $317 млн российских активов, которые были заморожены ранее в рамках санкций.

Ранее Clearstream решил бойкотировать выкуп заблокированных бумаг у россиян.

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