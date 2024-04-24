Эксперты назвали цифры ожидаемого турпотока на майские праздники

На майские праздники россияне активно бронируют туры как по России, так и за рубежом, отмечают эксперты туротрасли. Об этом пишет ТАСС.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), спрос на внутренние направления вырос на 30-40% по сравнению с прошлым годом.

Порядка 3 млн россиян отправятся в путешествия по стране, из них 800-900 тыс. воспользуются услугами туроператоров, сообщил вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Число выездных туристов превысит 600 тыс. человек.

«Сейчас для прямых рейсов из России открыто 38 стран. Организованный выезд очень важен. По итогам года мы сможем совершить не менее 10 млн зарубежных поездок против 8 млн в 2023 году», — добавил Горин.

Среди популярных российских направлений лидируют Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан и КМВ. В топ вошла в этом году Калининградская область. Максимальный прирост спроса показал Крым. На зарубежных курортах традиционно привлекательны Абхазия, Белоруссия, Азербайджан и Узбекистан. В топ-5 ближнего зарубежья вошла Грузия, потеснив Армению.

Около 45% выездного потока придется на Турцию благодаря «взвешенной» ценовой политике партнеров. На Египет приходится 25% спроса, на ОАЭ — 15%.

Отмечается рост интереса к коротким турам по России и ближнему зарубежью в периоды каникул. Популярностью пользуются Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Азербайджан и Узбекистан.

До этого были названы самые популярные направления у россиян для отдыха на майских праздниках.

Ранее Россия установила новый туристический рекорд на Кубе.