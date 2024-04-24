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В РФ арестовали активы американского JP Morgan

Суд Петербурга арестовал $439,5 млн и активы JP Morgan по иску ВТБ

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Global Look Press

Арбитражный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск российского банка ВТБ к американскому гиганту JP Morgan Chase, наложив арест на $439,5 млн и активы кредитной организации в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Поводом для разбирательства стало замораживание этой суммы на счетах ВТБ в JP Morgan после введения антироссийских санкций в 2022 году. Российский банк потребовал взыскать заблокированные средства, а также 200 тыс. рублей судебных расходов.

По решению петербургского арбитража, JP Morgan обязан передать эквивалент $439,5 млн в рублях по курсу на дату исполнения решения, а также имущество американского банка на территории России подлежит аресту.

В середине апреля ВТБ подал иск к восьми иностранным компаниям JP Morgan Chase и его российской «дочке» о взыскании замороженных средств. Параллельно был направлен запрос о принятии обеспечительных мер в виде ареста активов ответчика.

В свою очередь, JP Morgan обратился в суд Нью-Йорка с требованием к ВТБ прекратить попытки вернуть $439,5 млн, замороженные на фоне западных рестрикций в отношении России.

До этого сенатор Андрей Климов назвал абсурдными условия G7 по разморозке российских активов.

Ранее депутат Госдумы назвал США «аферистами».

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