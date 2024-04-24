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Минфин потребовал приостановить права иностранного владельца Альфа-банка

Минфин попросил суд приостановить права ABH Financial и Alfastrakhovanie

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Владимир Баранов/РИА Новости

Минфин России подал заявление в арбитражный суд Московкой области о приостановлении корпоративных прав ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings limited в отношении АО «АБ холдинг» (владеет Альфа-банком) и ООО «ЮНС-холдинг» (бенефициар «Альфастрахования»). Об этом говорится в сообщении пресс-центра Министерства финансов РФ.

В ведомстве отметили, что со стороны указанных холдинговых компаний, зарегистрированных на Кипре, в условиях санкций совершаются действия, препятствующие деятельности системно значимой кредитной организации АО «Альфа-банк» и одной из крупнейших в стране страховых организаций — АО «Альфастрахование». Приостановление корпоративных прав ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings limited должно пресечь такие действия.

В Минфине также уточнили, что данная мера позволит исключить препятствия для деятельности АО «АБ холдинг» и ООО «ЮНС-холдинг», а также Альфа-банка и «Альфастрахования» на российском финансовом рынке.

До этого стало известно, что Альфа-Банк по итогам 2023 года стал лучшим частным банком по объему выданных кредитов. Это следует из опубликованного рейтинговым агентством «Эксперт РА» ежегодного рэнкинга банков, которые кредитуют малый и средний бизнес.

4 марта премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил перечень экономически значимых организаций. В него вошли «АБ-Холдинг» и ООО «ЮНС-холдинг».

Ранее в России оспорили права X5 Group на ее российскую «дочку».

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