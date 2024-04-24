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В России взлетели цены на мясо

Росстат: оптовые цены на баранину в России за год выросли на 30-40%

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Денис Абрамов/РИА Новости

Российские производители за год подняли цены на баранину на 30-40%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

По итогам марта индекс цен на парную, остывшую или охлажденную баранину вырос на 32,2% к показателю за аналогичный период прошлого года. Индекс оптовых цен на замороженную баранину увеличился на 41,5% год к году.

Другие виды мяса также подорожали, однако менее значительно. Так, индекс цен на парную и охлажденную свинину в марте был на 16,8% выше, чем год назад, а на замороженную — на 13%. Стоимость парной и охлажденной говядины увеличилась на 3,6%, а замороженной — на 27,5%.

Кроме того, подскочили цены на сельскохозяйственную птицу. За год охлажденная продукция подорожала на 20,5%, а замороженная — на 33,3%.

До этого «Газета.Ru» выяснила, стоит ли россиянам ждать снижения цен на куриные яйца в этом году. По прогнозу экономиста Андрея Лободы, в 2024-м этот популярный в РФ продукт может подешеветь на 1-3%.

Ранее россиян предостерегли от покупки индийских специй.

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