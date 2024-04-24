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Генпрокурор пообещал добиться, чтобы списываемые регионам кредиты не шли на банкеты

Краснов: будем добиваться, чтобы бюджет не уходил на банкеты и машины чиновников

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов заявил, что ведомство будет добиваться, чтобы бюджетные средства не уходили на премии, банкеты и закупку машин для чиновников. Его слова во время выступления с ежегодным отчетом в Совете Федерации передает РИА Новости.

Генпрокурор отметил, что под контролем ведомства остается целевое использование средств бюджетных кредитов, списанных во исполнение поручения президента в ходе послания Федеральному Собранию.

Надзорными средствами будем добиваться, чтобы деньги регионами направлялись на инвестиции и создание современной инфраструктуры, а не на премии, банкеты и закупку машин для чиновников», — сказал Краснов.

22 марта Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, которым предлагается предоставить Генеральной прокуратуре Российской Федерации право доступа к системе, содержащей сведения о расчетах по государственному оборонному заказу.

20 марта президент РФ Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии МВД России, что надо жестко пресекать теневые схемы при расходовании средств, в том числе при выполнении гособоронзаказа и реализации национальных проектов.

Ранее генпрокурор сообщил о восстановлении контроля РФ над десятками стратегических предприятий.

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