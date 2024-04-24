Россия будет поставлять газ Китаю со скидкой в ближайшие годы

Россия будет продавать газ Китаю на 28% дешевле, чем европейским потребителям. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на макропрогноз, подготовленный министерством экономического развития России.

Согласно прогнозу, скидка будет действовать минимум до 2027 года. В 2024 году экспортная цена на российский газ для Китая составит $257 за тысячу кубометров, в то время как на рынки Европы и Турции поставляют за $320,30. Аналитики агентства уточнили, что на 2023 год цена на газ для китайских партнеров составила $286,9 и $461,3 для европейских стран.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году цена за кубометр газа для Китая и Европы составит $243,7 и $320,1 соответственно, а в 2026-м — $233 и $320. В 2027 году кубометр для Китая будет стоить $227,8, а для Европы — $315,4. Во всех случаях разница в среднем не превышает 28%, обратило внимание агентство.

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