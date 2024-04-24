В России вырос средний платеж коллекторам

В текущем году средний ежемесячный платеж российских должников коллекторам превысил 5 тыс. рублей, а в марте достиг 5,3 тыс. рублей. Об этом сообщила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) РБК.

Отмечается, что данные основаны на информации крупнейших компаний, входящих в ассоциацию.

За первый квартал средний платеж должников увеличился на 13,8%, что является самым значительным ростом с третьего квартала 2022 года. Средний размер платежа коллекторам находится на высочайшем уровне за последние два года. Речь идет о платежах, направленных на погашение долгов по кредитам, которые были переданы банками профессиональным взыскателям по сделкам цессии.

Отмечается улучшение платежной дисциплины российских должников. Это связано с переходом к экономии и сокращением необязательных расходов. Клиенты все чаще используют свободные средства для решения проблемных долгов, что стало возможным благодаря росту реальных заработков. В 2023 году согласно данным Росстата, реальная заработная плата в России выросла на 7,8%, что является самым высоким показателем за пять лет.

Увеличение располагаемых доходов населения в 2023 году на 5,4% также повлияло на поведение должников уже в начале текущего года, отмечает генеральный директор агентства «АктивБизнесКонсалт» Евгений Уткин. Участники рынка отмечают положительный эффект от программ урегулирования, предложенных коллекторами.

Ранее суд назначил россиянке компенсацию за навязчивые звонки коллекторов.