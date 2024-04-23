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Стал известен дефицит бюджета Украины за 2023 год

Киев отчитался о дефиците бюджета в $33,4 млрд по итогам 2023 года

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РИА «Новости»

Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил об утверждении отчета о выполнении бюджета страны за 2023 год с дефицитом в 1,3 трлн гривен ($33,4 млрд). Об этом пишет ТАСС.

«Отчет одобрен с доходами 2,67 трлн гривен ($67,59 млрд) и расходами 4,01 трлн гривен ($101,54 млрд), при дефиците 1,34 трлн гривен ($33,42 млрд)», — уточнил Мельничук.

По его данным, документ будет направлен в Раду, президенту и Счетной палате.

Первоначально на 2023 год в бюджете Украины был заложен дефицит в $38 млрд. Согласно данным украинского минфина, по итогам прошлого года госдолг страны достиг 80% ВВП.

В начале апреля Нацбанк Украины выпустил доклад, в котором указывалось, что блокада границы фермерами Польши в феврале привела к убыткам от $350–400 млн. Подорожание продуктов и промышленных товаров на 15–20% также отмечено.

Ранее в Раде резко раскритиковали решение конгресса о помощи Украине.

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