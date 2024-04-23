Еще одна страна заинтересовалась возможностью принятия карт «Мир»

Центробанк Непала выразил готовность провести консультации с Россией о возможности принятия национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщил глава ТПП РФ Сергей Катырин по итогам бизнес-миссии в эту страну, передает ТАСС.



«Банк Непала открыт к организации экспертных консультаций по вопросам банковского сотрудничества, в том числе о подключении карт «Мир» к своей платежной системе», — сказал он.

При этом глава ТПП отметил, что объем платежей между Россией и Непалом невелик, поэтому экономическая целесообразность интеграции на первых этапах может стать препятствием.

По словам Катырина, из-за западных санкций обе стороны испытывают проблемы с переводами. Для их преодоления Россия предложила рассмотреть подключение непальских банков к СПФС через сервис-бюро или филиалы российских организаций в других странах.

Также возможно задействовать банки Индии и Китая, а также использовать национальные валюты этих государств при взаиморасчетах, добавил руководитель ТПП.

До этого в США начали охоту на зарубежные счета российских банков.

Ранее финансист предрек ослабление рубля после 2 мая.