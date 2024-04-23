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В Госдуме выразили недоумение из-за разницы доходов россиян и платежей по ипотеке

Депутат Арефьев: банки богатеют, а россияне не могут позволить ипотеку

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РИА Новости

При чистой прибыли российских банков в 3,3 трлн рублей граждане не могут позволить себе жилье даже в ипотеку. Об этом заявил в интервью для NEWS.ru первый зампред думского комитета по экономполитике Николай Арефьев.

«В СССР квартиры давали бесплатно, а теперь платежи по ипотеке вдвое превышают доходы россиян. Что изменилось? Раньше денег ни на что не хватало, а сейчас хватает и на новые заводы. Изменилось одно — задницу собственную надо прикрыть», — сказал депутат, прокомментировав недавнее исследование «Мира квартир» и «Выберу.ру» в котором указывалось, что россияне зарабатывают в два раза меньше, чем нужно для взятия ипотеки.

До этого эксперты прогнозировали, что повышение ставки семейной ипотеки с 6% до 12% после 1 июля 2024 года приведет к росту спроса на жилье и резкому подъему цен. Однако планы не были одобрены в Госдуме, отдавая предпочтение дифференцированному подходу. Вопреки этому, рыночные эксперты считают, что инициатива необходима, учитывая, что многие используют льготную ипотеку для последующей перепродажи.

Ранее россиян предупредили о риске поспешного погашения кредитов.

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