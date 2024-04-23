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Работодатели в России стали готовы платить больше

«Известия»: зарплатные предложения в России выросли почти на 13%

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Depositphotos

Российские работодатели в марте предлагали соискателям зарплаты в среднем на 12,7% выше, чем в январе. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года зарплатные предложения в стране выросли всего на 4%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет Банка России о региональной экономике.

Наибольший рост по результатам первого квартала был зафиксирован в сфере транспорта. Зарплатное предложение в этой отрасли за три месяца выросло вдвое, до 94 тыс. рублей. Следом идут строительство (в 1,5 раза, до 69 тыс. рублей) и производство (+24%, до 80 тыс. рублей).

Медиана предлагаемой зарплаты в марте составила 64 тыс. рублей.

Согласно опросу ЦБ, повышать размер выплат в текущем году планируют более половины российских компаний.

Несмотря на «революцию зарплат» в стране, большинство россиян не могут позволить себе покупку квартиры. Так, результаты последнего исследования компании «Мир квартир» совместно с финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» показали, что доходы жителей городов-миллионников в России в два-три раза ниже меньше необходимой для ипотечного кредита суммы.

Ранее россиян предупредили о риске поспешного погашения кредитов.

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