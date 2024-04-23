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Россиян предостерегли от покупки индийских специй

ТАСС: наборы запрещенных в других странах индийских специй продаются в России

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Depositphotos

Наборы специй от индийских компаний MDH и Everest, запрещенные в Гонконге и Сингапуре после обнаружения в них вредных веществ, продаются в России, пишет ТАСС со ссылкой на портал Volza.com.

Приправы можно легко найти и заказать в интернет-магазинах, убедилось издание.

Недавно в трех приправах от MDH (Madras Curry Powder, Sambhar Masala Mixed Powder, Curry Mixed Masala Powder) и одной специи от Everest (Fish Curry Masala) нашли опасный для человека пестицид в количестве, значительно превышающем допустимую норму. Речь идет об оксиде этилена. Международное агентство по изучению рака классифицирует его как «канцероген группы 1».

Управление по безопасности и стандартам пищевых продуктов Индии уже инициировало проверку всех местных производителей специй. Инспекцию планируют завершить в течение 20 дней.

До этого россиянам рассказали, как правильно выбирать место для покупки шаурмы. В первую очередь следует обратить внимание на соблюдение продавцом гигиены.

Ранее стало известно, как часто россияне выдают готовую еду за свою и зачем.

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