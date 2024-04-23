Россиян предостерегли от покупки индийских специй

Наборы специй от индийских компаний MDH и Everest, запрещенные в Гонконге и Сингапуре после обнаружения в них вредных веществ, продаются в России, пишет ТАСС со ссылкой на портал Volza.com.

Приправы можно легко найти и заказать в интернет-магазинах, убедилось издание.

Недавно в трех приправах от MDH (Madras Curry Powder, Sambhar Masala Mixed Powder, Curry Mixed Masala Powder) и одной специи от Everest (Fish Curry Masala) нашли опасный для человека пестицид в количестве, значительно превышающем допустимую норму. Речь идет об оксиде этилена. Международное агентство по изучению рака классифицирует его как «канцероген группы 1».

Управление по безопасности и стандартам пищевых продуктов Индии уже инициировало проверку всех местных производителей специй. Инспекцию планируют завершить в течение 20 дней.

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