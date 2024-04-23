Зарплаты россиян оказались значительно меньше необходимой для ипотеки суммы

Зарплата жителей городов-миллионников в России оказалась в два-три раза ниже дохода, необходимого для покупки двухкомнатной квартиры во «вторичке» в ипотеку, пишет РИА Новости со ссылкой на совместное исследование компании «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Россияне в крупных городах получают в среднем 60 тыс. рублей. Москвич, желающий купить готовую «двушку» в ипотеку, должен будет платить за нее около 190 тыс. рублей ежемесячно. Жителям Казани потребуется найти сверх зарплаты еще 25 тыс. рублей в месяц, Санкт-Петербурга — 23 тысячи рублей.

Размеры первоначального взноса сегодня также внушительные — около 5,4 млн для Москвы и порядка 3,3 млн для Петербурга, отмечают аналитики.

«Недоступность кредитного плеча на вторичном рынке приводит к тому, что часть покупателей пытаются вскочить в последний вагон льготной ипотеки на новостройку либо ищут возможности для льготного кредита на ИЖС», — отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

До этого в Минфине поддержали завершение всех льготных ипотечных программ в ранее обозначенные сроки.

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