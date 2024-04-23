Евросоюз задумался над ужесточением санкций

Европейские компании столкнулись с необходимостью пересмотра своей деятельности в России после решения Брюсселя отменить с июня освобождение, позволявшее им оказывать профессиональные услуги собственным российским «дочкам». Об этом пишет Financial Times .

Новая мера, вступающая в силу в июне, обязывает компании получать от национальных регуляторов разрешения на любой вид услуг для «дочек» в РФ. Это позволит ЕС получить подробную картину деловых связей бизнеса с Россией.

Однако юристы и руководители предупреждают, что изменения могут вынудить фирмы переключиться на российских провайдеров или перенести сервисы за пределы ЕС.

«Не было никаких причин отменять освобождение для европейских «дочек»... Никто не хотел толкать эти компании в объятия российских консультантов», — заявил один европейский топ-менеджер в Москве.

Многие международные компании в потребительском, фармацевтическом, розничном и производственном секторах продолжают работать в РФ, несмотря на массовый уход бизнеса и санкции против разных отраслей в ответ на войну. Возможность вести дела была отчасти связана с льготой на оказание услуг собственным «дочкам» при запрете на работу с другими компаниями в РФ. ЕК в декабре объявила об отмене этой льготы.

«Закрывается лазейка, обнаруженная в системе освобождений», — пояснил представитель ЕК.

По его словам, многие фирмы стараются получить разрешения, но некоторые могут перенести функции за пределы ЕС, хотя обход санкций запрещен.

До этого в Китае высказались о потенциальных санкциях США из-за торговли с Россией.

Ранее стало известно о падении прямых поставок оборудования из Китая в Россию.