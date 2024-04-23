Риелторы объяснили, как рост ставки льготной ипотеки повлияет на стоимость жилья

Планы повысить ставку семейной ипотеки приведут к тому, что жилье резко вырастет в цене, считает вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев. В ближайшее время на рынке недвижимости произойдет всплеск спроса на покупку квартир, заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Напомним, ставку по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет предлагается повысить с 6% до 12%. По мнению Апрелева, это вызовет резкую активность на рынке недвижимости до вступления в силу изменений.

«До 1 июля мы увидим всплеск спроса на квартиры, реализуемые по программе семейной ипотеки», — уверен эксперт.

Если условия по ипотеке меняются лишь для определенных категорий людей, то глобально это не сильно отражается на рынке жилья. Ситуация могла измениться сильнее, если бы речь шла о планах завершить льготную ипотеку на новостройки для всех, без адресного характера, отметил Апрелев. Однако, по его мнению, в этом случае цены все-таки могут измениться на фоне повышенного спроса.

«Логично, что, когда о дате ее окончания будет объявлено официально, спрос будет ажиотажным», — заключил Апрелев.

Идею повышения ставки льготной ипотеке в Госдуме не одобрили – вместо этого депутаты призвали ввести дифференцированный подход в зависимости от того или иного региона. Эксперты рынка недвижимости при этом назвали инициативу нужной, объяснив это тем, что россияне пользуются льготами для покупки недвижимости не в качестве жилья, а для последующей перепродажи.

Правительство ранее одобрило сохранение льгот на ипотеку для многодетных.