Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Риелторы объяснили, как рост ставки льготной ипотеки повлияет на стоимость жилья

Риелтор Апрелев: высокие ставки льготной ипотеки вызовут скачок цен на жилье

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Планы повысить ставку семейной ипотеки приведут к тому, что жилье резко вырастет в цене, считает вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев. В ближайшее время на рынке недвижимости произойдет всплеск спроса на покупку квартир, заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Напомним, ставку по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет предлагается повысить с 6% до 12%. По мнению Апрелева, это вызовет резкую активность на рынке недвижимости до вступления в силу изменений.

«До 1 июля мы увидим всплеск спроса на квартиры, реализуемые по программе семейной ипотеки», — уверен эксперт.

Если условия по ипотеке меняются лишь для определенных категорий людей, то глобально это не сильно отражается на рынке жилья. Ситуация могла измениться сильнее, если бы речь шла о планах завершить льготную ипотеку на новостройки для всех, без адресного характера, отметил Апрелев. Однако, по его мнению, в этом случае цены все-таки могут измениться на фоне повышенного спроса.

«Логично, что, когда о дате ее окончания будет объявлено официально, спрос будет ажиотажным», — заключил Апрелев.

Идею повышения ставки льготной ипотеке в Госдуме не одобрили – вместо этого депутаты призвали ввести дифференцированный подход в зависимости от того или иного региона. Эксперты рынка недвижимости при этом назвали инициативу нужной, объяснив это тем, что россияне пользуются льготами для покупки недвижимости не в качестве жилья, а для последующей перепродажи.

Правительство ранее одобрило сохранение льгот на ипотеку для многодетных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами