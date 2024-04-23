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Cтало известно, во сколько обойдется ликвидация КИВИ банка

АСВ: на ликвидацию КИВИ банка потребуется свыше 2 млрд рублей

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Ликвидация КИВИ банка обойдется в более чем 2,1 млрд рублей, подсчитали в Агентстве страхования вкладов. Смета расходов размещена на сайте АСВ.

Большая часть суммы заложена на выплаты сотрудникам организации — порядка 1,9 млрд рублей. Остальные средства пойдут на административно-хозяйственные расходы.

21 февраля ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ банка. Причиной стали регулярные нарушения российского законодательства в области легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, пояснил регулятор. К середине прошлого месяца АСВ выплатило вкладчикам КИВИ Банка 3,26 млрд рублей, что составляет 75% страховой ответственности.

До этого КИВИ банк подал в суд против своих владельцев: АО «Киви», гонконгской Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi. Требования заявлены не были.

Ранее эксперт предположил, сколько банков в РФ может прекратить работу в этому году.

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