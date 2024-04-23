Китай сократил поставки оборудования в Россию впервые за полтора года

Китай по итогам марта поставил на российский рынок оборудования, механизмов и запчастей на $2,9 млрд, что на 15% уступает показателю за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Китайский экспорт в РФ по данной категории товаров сократился впервые за почти полтора года. Последний раз до этого спад фиксировался в декабре 2022-го. Тогда значение снизилось на 11% год к году.

До этого стало известно, что КНР сократила закупки угля из России. В прошлом месяце импорт российского сырья в Китай рухнул на 21,6% по сравнению с мартом 2023 года и составил 6,92 млн тонн на сумму $881 млн. Сокращение поставок связано с восстановлением импортных пошлин.

Грузоперевозки из Китая в Россию с начала года упали на 10% из-за санкций.

Ранее еще четыре крупных китайских банка перестали принимать юани из России.