ПСБ начал открывать счета социально уязвимым категориям населения Гагаузии

В Москве обсудили реализацию договоренностей по предоставлению специальных банковских услуг населению Гагаузии — работники бюджетной сферы и пенсионеры автономии уже начали открывать счета в российском банке ПСБ. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В рабочей встрече, посвященной реализации достигнутых ранее договоренностей по гуманитарным выплатам, а также сотрудничеству в финансово-кредитной сфере, приняли участие председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Гагаузии Евгения Гуцул, заместитель председателя банка Михаил Дорофеев и председатель народного собрания автономии Дмитрий Константинов.

ПСБ уже запустил процесс открытия счетов социально уязвимым категориям населения Гагаузии. Первые счета открыты для работников бюджетной сферы и пенсионеров. К счету клиента привязана дебетовая карта, которая может быть выпущена как в пластике, так и в цифровом формате.

Таким образом, электронная платформа ПСБ выполняет гуманитарную функцию дополнительной финансовой поддержки, подчеркнули в банке.

Кроме того, на встрече обсуждалась специальная льготная программа, которая будет доступна с 1 мая новым клиентам ПСБ из Молдавии. Программа предусматривает повышенную ставку по вкладам и накопительным счетам (+1% ко вкладу).

Также держателям карты «Твой кешбэк» от ПСБ предоставляются бесплатные обслуживание и смс-информирование, специальный кешбек 2% на все покупки по карте, а также бонусная коробочная программа «Защита плюс», в том числе включающая юридическую защиту, налоговую помощь и другие консультации.

Банковские услуги предоставляются с неукоснительным соблюдением норм международного и иностранного права, в том числе имеющих экстерриториальное действие, подчеркнули в банке.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул назвала число жителей автономии, желающих завести российские карты.