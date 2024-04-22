Россия инвестировала в экономику Азербайджана $6 млрд

Российские инвестиции в экономику Азербайджана составили $6 млрд, товарооборот между двумя странами достиг показателя в $4 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Российский лидер отметил, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.

«Работает активно межправкомиссия, и много интересных направлений сотрудничества — и в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре», — отметил Путин.

Алиев, в свою очередь заявил, что РФ является основополагающим государством, когда речь идет о поддержании региональной безопасности на Кавказе.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Азербайджан является большим другом и союзником РФ. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, чем можно объяснить пристальное внимание Путина к соседней республике.

Ранее в Азербайджане прокомментировали вывод российских миротворцев из Карабаха.