«Спортмастер» хочет запустить сеть спортивных магазинов итальянского бренда

Ретейлер «Спортмастер» планирует запустить отдельную сеть магазинов итальянского бренда Kappa и заниматься развитием этой марки. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник на рынке недвижимости.

По данным журналистов, в настоящее время «Спортмастер» ищет подходящие площадки под магазины. Первые торговые точки ретейлер намерен открыть весной 2025 года. Источник в «Спортмастере» подтвердил изданию планы компании по запуску сети Kappa, но не рассказал детали.

«Спортмастер» занимается продажей спортивной одежды, обуви, а также инвентаря различных мировых брендов, включая Adidas, Nike, Puma.

В России бренд Kappa представлен только в составе мультибрендовых магазинов ретейлера «Спортмастер», а также на маркетплейсах.

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