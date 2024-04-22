Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спортмастер» хочет запустить сеть спортивных магазинов итальянского бренда

РБК: «Спортмастер» планирует запустить сеть спортивных магазинов бренда Kappa

close
100%
Shutterstock/darksoul72

Ретейлер «Спортмастер» планирует запустить отдельную сеть магазинов итальянского бренда Kappa и заниматься развитием этой марки. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник на рынке недвижимости.

По данным журналистов, в настоящее время «Спортмастер» ищет подходящие площадки под магазины. Первые торговые точки ретейлер намерен открыть весной 2025 года. Источник в «Спортмастере» подтвердил изданию планы компании по запуску сети Kappa, но не рассказал детали.

«Спортмастер» занимается продажей спортивной одежды, обуви, а также инвентаря различных мировых брендов, включая Adidas, Nike, Puma.

В России бренд Kappa представлен только в составе мультибрендовых магазинов ретейлера «Спортмастер», а также на маркетплейсах.

До этого эксперт «Спортмастер PRO» Давид Кумаритов в интервью «Газете.Ru» рассказал, что цена качественных трекинговых кроссовок начинается от 15 тысяч рублей.

Ранее россиянам рассказали, какая обувь лучше всего подходит для долгих прогулок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами