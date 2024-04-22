В МВФ оценили перспективы роста российской экономики

Международный валютный фонд (МВФ) значительно улучшил прогноз динамики ВВП России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новые оценки от экспертов.

По новым оценкам экспертов фонда, в 2024 году рост российской экономики составит 3,2%. Это более чем в два раза превышает предыдущий январский прогноз на уровне 1,5%.

Как отметил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, обновленные показатели для России «довольно хорошие». Его заместитель Петя Коева-Брукс связывает позитивную динамику с высоким уровнем частного потребления и ростом государственных расходов.

По мнению главного аналитика Neomarkets Олега Кальмановича, значительный вклад в рост экономики вносят предприятия оборонно-промышленного комплекса и компании, выпускающие импортозамещающую продукцию.

«Там недооценивают одного из основных импортеров российского сырья — Китай и, как ни странно, США, где так и не случилось рецессии», — заявила гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, комментируя консервативные оценки МВФ.

В Банке России настроены менее оптимистично — рост ВВП в 2024 году составит 1-2%. Причина сдержанного прогноза - производственные мощности не соответствуют спросу, что провоцирует ускорение инфляции и торможение экономики.

В Минэкономразвития прогнозируют устойчивый рост ВВП на 2,3% в 2024 году при инфляции 4,5%. Удорожание нефти и снижение ключевой ставки ЦБ также должны поддержать позитивную динамику.

Ранее в Минфине рассказали о ключевых рисках развитых экономик.