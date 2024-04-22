Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВФ оценили перспективы роста российской экономики

МВФ кардинально повысил оценку роста российской экономики на 2024 год

close
100%
Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) значительно улучшил прогноз динамики ВВП России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новые оценки от экспертов.

По новым оценкам экспертов фонда, в 2024 году рост российской экономики составит 3,2%. Это более чем в два раза превышает предыдущий январский прогноз на уровне 1,5%.

Как отметил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, обновленные показатели для России «довольно хорошие». Его заместитель Петя Коева-Брукс связывает позитивную динамику с высоким уровнем частного потребления и ростом государственных расходов.

По мнению главного аналитика Neomarkets Олега Кальмановича, значительный вклад в рост экономики вносят предприятия оборонно-промышленного комплекса и компании, выпускающие импортозамещающую продукцию.

«Там недооценивают одного из основных импортеров российского сырья — Китай и, как ни странно, США, где так и не случилось рецессии», — заявила гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, комментируя консервативные оценки МВФ.

В Банке России настроены менее оптимистично — рост ВВП в 2024 году составит 1-2%. Причина сдержанного прогноза - производственные мощности не соответствуют спросу, что провоцирует ускорение инфляции и торможение экономики.

В Минэкономразвития прогнозируют устойчивый рост ВВП на 2,3% в 2024 году при инфляции 4,5%. Удорожание нефти и снижение ключевой ставки ЦБ также должны поддержать позитивную динамику.

Ранее в Минфине рассказали о ключевых рисках развитых экономик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами