Эксперты оценили варианты реструктуризации украинского госдолга

Украина планирует до начала мая направить международным кредиторам предложение по реструктуризации внешнего долга в размере $20 млрд. Об этом пишет издание Reuters .

Как сообщил собеседник агентства, Киев рассчитывает к июню достичь прорыва в переговорах. Срок двухлетней отсрочки платежей по облигациям истекает в августе.

Обсуждения будут касаться выпуска новых облигаций. Вариантом могут стать коллатерализованные или гарантированные бумаги с участием международных партнеров.Кредиторы назначили юристов и финансовых советников для переговоров. Вопросы реструктуризации долга госкомпаний остаются открытыми.

Эксперты полагают, что без договоренности Киев может потребовать аналогичную отсрочку у билятеральных (двусторонних) кредиторов до 2027 года.

До этого во Франции рассказали о катастрофическом состоянии финансов страны.

Ранее в МВФ рассказали, будут ли дальше помогать Украине.