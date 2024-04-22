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Эксперты оценили варианты реструктуризации украинского госдолга

Киев намерен до начала мая озвучить план реструктуризации долга в $20 млрд

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Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Украина планирует до начала мая направить международным кредиторам предложение по реструктуризации внешнего долга в размере $20 млрд. Об этом пишет издание Reuters .

Как сообщил собеседник агентства, Киев рассчитывает к июню достичь прорыва в переговорах. Срок двухлетней отсрочки платежей по облигациям истекает в августе.

Обсуждения будут касаться выпуска новых облигаций. Вариантом могут стать коллатерализованные или гарантированные бумаги с участием международных партнеров.Кредиторы назначили юристов и финансовых советников для переговоров. Вопросы реструктуризации долга госкомпаний остаются открытыми.

Эксперты полагают, что без договоренности Киев может потребовать аналогичную отсрочку у билятеральных (двусторонних) кредиторов до 2027 года.

До этого во Франции рассказали о катастрофическом состоянии финансов страны.

Ранее в МВФ рассказали, будут ли дальше помогать Украине.

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