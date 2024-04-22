В ВТБ предсказали резкий рост спроса россиян на ипотеку

Россияне возьмут ипотек на 2 трлн рублей в апреле-июне 2024 года, что вдвое больше показателя за январь-март. В первом полугодии объемы выдач займут 60% от их общего числа по итогам года. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Он пояснил, что повышение спроса россиян на жилищные кредиты в апреле-июне будет связано с окончанием действия программы льготной ипотеки под 8%. Многие россияне, которые собирались улучшить свои жилищные условия в 2024 году, захотят совершить сделки до июля. На этом фоне рекордная активность заемщиков будет зафиксирована в июне 2024-го, а итоговый результат января-июля (порядка 3 трлн рублей) будет сопоставим с первым полугодием 2023 года. Но уже со второго полугодия этого года рынок ипотеки начнет «охлаждаться».

ВТБ в январе-марте 2024 года провел почти на 15% ипотечных сделок больше, чем год назад — 50,7 тыс. Их общий объем вырос на 10% год к году и превысил 251 млрд рублей, что составило порядка 25% от всех продаж на рынке. Основной спрос клиентов фокусировался на программах с господдержкой, по которым банк провел фактически 70% сделок. По итогам апреля спрос на ипотеку среди клиентов ВТБ может превысить 130 млрд рублей, интерес заемщиков по-прежнему будет сосредоточен на рынке новостроек.

Ранее в России упал спрос на долгосрочную аренду.