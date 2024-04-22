В России могут повысить ставку по ипотеке для некоторых семей

Ставку по семейной ипотеке после 1 июля 2024 года для семей с детьми старше шести лет могут повысить до 12%. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Минфину России.

По информации издания, возможное повышение ставки для некоторых категорий семей является одним из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы семейной ипотеки до 2030 года.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров страны разработать и представить предложения, касающиеся предоставления льготной ипотеки семьям с детьми в ряде регионов.

В конце марта председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что летом в стране будет завершена программа массовой льготной ипотеки. По ее словам, тем не менее адресные программы, включая семейную ипотеку, продолжат действовать.

Ранее россиянам рассказали, когда ипотечные ставки пойдут вниз.