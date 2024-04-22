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В Иране готовят пилотный проект по приему карт «Мир»

«Известия»: в Иране готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир»

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Торговый атташе посольства Ирана в Российской Федерации Рахими Мохсен заявил, что в его стране готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». Об этом сообщает газета «Известия».

По словам Мохсена, внедрение новой системы требует времени. Он сказал, что в настоящее время идет работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты по этим картам.

Торговый атташе также отметил, что Иран поддерживает эффективное торговое партнерство с Россией.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом заявил, что российская платежная система «Мир» в ближайшее время будет интегрирована с иранской системой «Шетаб». По его словам, в настоящее время по данному вопросу ведутся предметные переговоры на уровне центральных банков.

Ранее финансист оценил ограничение работы карт «Мир» за рубежом.

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