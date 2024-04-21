Продажи сигарет в России снизились почти в 1,5 раза

Розничные продажи сигарет в России в 2023 году составили 1 тыс. штук на душу населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад (есть о результатах работы Минздрава РФ.

В документе обратили внимание, что объем потребления алкогольной продукции также снизился до 8,44 л. При этом число россиян, ведущих здоровый образ жизни, выросла за год с 7,2 человека до 9,1 человека на 100 тыс. населения в 2023 году.

Накануне врач развеяла опасные мифы, связанные с электронными сигаретами. Пульмонолог, терапевт сети «Клиника Фомина» Яна Исаева пояснила «Газете.Ru», что люди, отказывающиеся от обычных сигарет в пользу электронных, как правило, не возвращаются к традиционному способу курения табака.

Но, так как они продолжают курить электронки, то остаются подвержены никотиновой зависимости. По словам Исаевой, уже известно, что курение электронных сигарет приводит к нежелательным последствиям «не через года, а прямо сегодня».

Ранее в Казахстане запретили продажу вейпов и их рекламу.