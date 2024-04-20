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Гуцул заявила о выходе аграриев Гагаузии на российский рынок

Гуцул: предприятия Гагаузии смогут возобновить поставки сельхозпродукции в РФ

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Все предприятия Гагаузской автономии Молдавии смогут возобновить поставки сельхозпродукции в Россию. Об этом глава Гагаузии Евгения Гуцул написала в своем Telegram-канале после встречи с гагаузской диаспорой Москвы и переговоров с Россельхознадзором.

«На российский рынок смогут вернуться все без исключения сельскохозяйственные предприятия автономии», — заявила она.

По словам политика, это позволит создать в сельском хозяйстве Гагаузии тысячи рабочих мест.

10 апреля спикер гагаузского парламента Дмитрий Константинов заявил, что жители Гагаузии получат доплаты к пенсиям и заработной плате из гуманитарного фонда при содействии России.

До этого Гуцул заявила, что президент России Владимир Путин на прошедшей в прошлом месяце встрече заверил ее, что РФ всегда будет поддерживать Гагаузскую автономию.

Она также отметила, что была очень рада встрече с российским президентом. Политик выразила надежду, что эта встреча была не последней.

Ранее в Молдавии резко отреагировали на визит главы Гагаузии в Россию.

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