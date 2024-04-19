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Росимущество продало «Росспиртпром»

Росимущество продало «Росспиртпром» за 8,29 млрд рублей

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Антон Денисов/РИА Новости

Росимущество на повторном аукционе продало ООО «Бизнес-альянс» 100% акций «Росспиртпрома» за 8,289 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте электронных торгов госимущества ГИС «Торги».

В публикации отмечается, что изначальная цена лота составляла 10,61 млрд рублей. Заявки на участие в аукционе принимали до 10 апреля.

Изначально аукцион планировалось провести 24 января, но за неделю до этого он был отменен из-за отсутствия заявок.

Пакет акций АО «Росспиртпром» включен в программу приватизации федерального имущества на 2022-2024 годы.

В октябре 2023 года стало известно, что министерство финансов РФ предложило приватизировать 100% акций «Росспиртпрома» в 2023 году путем проведения аукциона.

По мнению Минфина, для сохранения роли «Росспиртпрома» как крупнейшего игрока на рынке необходимы более гибкая маркетинговая политика и оперативное принятие решений. Этого можно добиться путем приватизации. Продажа компании на аукционе позволит привлечь максимальное число инвесторов и увеличить поступления в бюджет, считают в Минфине.

Глава РСПП Александр Шохин поддержал идею приватизации «Росспиртпрома», отметив, что частный менеджмент может управлять такими активами не менее эффективно.

Ранее российские власти сообщали, что пока решили не проводить приватизацию крупных компаний.

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