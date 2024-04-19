В МИД Италии объяснили, кто примет решение по использованию российских активов

Руководитель министерства иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что решение об использовании замороженных российских активов в пользу Украины будут принимать лидеры стран G7. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, по данному вопросу существует юридическая база, которая оценивается. По результатам этого и будет принято решение лидеров стран G7, подчеркнул Таяни.

В совместном заявлении руководителей министерств иностранных дел стран «Группы семи» подчеркивается, что они продолжат свою работу. До проведения саммита в Апулии они предоставят рекомендации по всем существующим вариантам использования замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае конфискации российских активов Западом Москва будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим право на ответные меры.

Кроме этого, Захарова заявила, что Россия «располагает значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия».

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.