В Британии сочли, что решение об изъятии активов РФ должно быть общим

Правительство Великобритании выступает за то, чтобы решение об изъятии российских активов было принято членами Группы семи (G7) совместно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя главы кабмина Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Россия должна заплатить за ущерб, который она нанесла Украине», — сказала она.

По словам официального представителя британского правительства, на Западе изучают различные возможности использования российских активов. На речь не идет об односторонних шагах, Лондон хотел бы действовать более эффективно, привлекая международных партнеров.

В сообщении обратили внимание, что принципы, которые позволят изъять суверенные российские активы, должны основываться на международном праве. Представитель кабмина не смогла конкретизировать, речь пойдет об изъятии части активов или же только прибыли от их размещения.

До этого в МИД РФ заявили, что Москва ответит на конфискацию российских активов.

Ранее премьер Украины сделал заявление о конфискованных российских активах.