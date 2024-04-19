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Аналитики раскрыли курс доллара на следующую неделю

Аналитик Антонов: в ближайшую неделю курс доллара поднимется до 97 рублей

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FOTOGRIN/Shutterstock

Рубль в последние дни продолжал ослабевать – это связано с геополитической обстановкой на Ближнем Востоке, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. В ближайшую неделю, по его прогнозу, доллар будет в диапазоне от 96 до 97 рублей.

«Геополитические факторы оказывали влияние на динамику нефтяных котировок, а нефть, в свою очередь, оказывала влияние на локальный валютный рынок», — объяснил эксперт в беседе RT.

Что касается ключевой ставки, то через неделю Центробанк сохранит ее на уровне 16%, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Поддержкой рубля станут высокие цены на нефть и активность налогового периода, считает аналитик. По его прогнозу, доллар на следующей неделе будет стоить от 92 до 95 рублей.

Напомним, экономист ранее заявил, что к июню доллар перешагнет отметку в 100 рублей и продолжит расти. Финансисты в то же время предсказывают повышение доллара до 95 рублей уже после 2 мая.

Экс-зампред ЦБ ранее спрогнозировал уровень ключевой ставки 26 апреля.

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