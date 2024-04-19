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России предрекли рекордный экспорт гороха

ИКАР: Россия в текущем сезоне может продать за рубеж рекордный объем гороха

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Поставки российского гороха за рубеж в текущем сезоне (2023/2024 сельхозгод) могут обновить исторический максимум, заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Его слова приводит «Интерфакс».

«Экспорт гороха составит минимум 2,7 млн тонн. У нас рекорд в этом сезоне», — отметил спикер.

Более того, по оценкам ИКАР, в следующем сезоне показатель может вырасти еще больше и достичь 2,8 млн тонн. Такого результата удастся добиться, если не произойдет ничего экстраординарного, сказал Рылько.

В прошлом сезоне Россия продала в другие страны 1,139 млн тонн гороха. Основными покупателями были Китай и Индия.

До этого сообщалось, что Европа в феврале нарастила импорт удобрений из России до максимума с конца 2022 года. Страны ЕС закупились российским сырьем на €167 млн. Общий объем поставок составил 521,3 тыс. тонн.

Ранее Литва возобновила закупки зерна из РФ.

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