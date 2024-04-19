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Россия резко увеличила поставки товаров в Африку

РБК: Россия в 2023 году удвоила долю экспорта в Африку

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Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office/AP

Доля Африки в российском экспорте по итогам 2023 года удвоилась — до почти 5% с 2,5% годом ранее. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В денежном выражении экспорт отечественных товаров в африканские страны за прошлый год взлетел на 43%, достигнув $21,2 млрд.

В основном Россия продает в регион пшеницу, нефтепродукты, товары химической промышленности, машины и оборудование.

Между тем доля Северной и Южной Америки в общем объеме российского экспорта сократилась до 2,9% с 3,5% в 2022-м. В стоимостном выражении поставки из России в Американский регион рухнули на 40%, до $12,2 млрд.

До этого сообщалось о резком росте транзита контейнеров через Россию. Объем перевозок грузов из Китая в Евросоюз через РФ за первый квартал увеличился в 1,5 раза.

Ранее в Британии заявили о стабильном росте российской экономики вопреки санкциям.

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