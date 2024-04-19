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Европа продолжила закупать российский газ через «Турецкий поток» в рекордных объемах

РБК: экспорт газа из РФ в ЕС по «Турецкому потоку» в апреле остается рекордным

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россия продолжает поставлять газ в ЕС через «Турецкий поток» в рекордных объемах, несмотря на завершение отопительного сезона в Европе. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) и «Газпрома».

По подсчетам издания, за период с 1 по 16 апреля на европейский рынок по «Турецкому потоку» поступило 543,3 млн куб. м газа из РФ (+3,4% год к году). Показатель стал рекордным за четыре года.

С начала года объем экспорта газа по направлению составил 4,055 млрд куб. м, что на 40,2% больше значения за аналогичный период 2023 года. С учетом транзита через территорию Украины «Газпром» за январь — апрель направил в Европу около 8,245 млрд куб. м газа.

Европа закончила отопительный сезон с рекордными запасами газа. Уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) на конец марта составил 58,3%. Такого результата удалось добиться за счет диверсификации поставок энергоресурсов, отметили в Еврокомиссии.

Ранее стало известно, сколько немцы теряют в год из-за дорогой энергии.

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