Иностранным инвесторам хотят упростить получение виз в РФ

Правительство готовит новые меры для привлечения иностранных инвесторов, предлагая упрощенную процедуру получения многократных деловых виз на три года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект, подготовленный министерством экономического развития совместно с организацией «Деловая Россия».

В настоящее время такие визы выдаются лишь на год, говорится в материале.

Для получения таких виз потребуется вложение инвестиций не менее чем на 50 миллионов рублей. Предлагается выдавать эти документы резидентам специальных экономических зон и территорий опережающего развития.

Но такой подход вызвал критику со стороны бизнес-сообществ. «Деловая Россия» направила письмо заместителю министра экономики Татьяне Илюшниковой, где отмечается, что ограничение выдачи виз только резидентам спецзон и ТОР может препятствовать привлечению средств из дружественных стран, включая иностранцев, которые еще не знакомы с особенностями российских регионов и мерами поддержки.

По информации из «Деловой России», после обсуждений власти пришли к выводу, что целесообразно предоставлять визы всем инвесторам, готовым реализовывать свои проекты в любом регионе страны.

Ранее в МИД сообщили об отсутствии массовых отказов в выдаче шенгенских виз.