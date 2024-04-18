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Поставками российской нефти занимаются неизвестные компании

Bloomberg: российскую нефть продают возникающие из ниоткуда компании

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Kin Cheung/AP

В результате санкционного давления на российскую нефтяную отрасль в последнее время поставками сырья из РФ занимаются никому не известные новые компании. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, ссылаясь на данные источников среди трейдеров и руководство индийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Журналисты пишут, что в последнее время стали появляться специализированные компании, которые неизвестны опытным участникам рынка, но которые при этом способны организовывать поставки. В результате проверки стало известно, что за новыми компаниями стоят старые лица, но под новыми названиями.

В публикации говорится, что в первых месяцах года поставками российской нефти в Индию занимались структуры Blackford, Black Pearl и Vertex. Источники издания полагают, что они проработают еще несколько месяцев и вряд ли проживут хотя бы год.

Отмечается, что появление новых посредников, которые не успевают попасть под санкции, стало возможным из-за доступности регистрации новых предприятий в Гонконге и ОАЭ. Это позволяет поддерживать объемы торговли.

Ведущий аналитик Kpler Виктор Катона пояснил, что небольшие торговые компании просто заменить, и контроль за ними представляет для США головную боль. Но при этом Вашингтон все же имеет успехи в этом противостоянии.

18 апреля министры финансов и главы центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне заявили, что намерены продолжать вводить санкции против России.

Ранее экономист оценила, как долго продлятся антироссийские санкции.

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