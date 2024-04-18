Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС осудили США за желание отобрать активы РФ

FT: Центробанк ЕС осудил идею США по использованию активов России для Украины

close
100%
Michael Probst/AP

Президент Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что планы США по использованию замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине могут нарушить нормы международного права. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По мнению Лагард, нужно очень внимательно относиться к переходу от заморозки активов к их конфискации и дальнейшему распоряжению, ведь при этом варианте развития событий неосторожные действия могут стать причиной «нарушения международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала».

Кроме того, уточнила Лагард, сама процедура конфискации активов затрагивает целый ряд вопросов, связанных с международным правопорядком, финансовой стабильностью и ответственностью.

До этого страны G7 в очередной раз подтвердили заморозку российских денежных активов за рубежом и заявили, что продолжат изучение возможностей по их использованию.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами