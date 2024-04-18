В ЕС осудили США за желание отобрать активы РФ

Президент Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что планы США по использованию замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине могут нарушить нормы международного права. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По мнению Лагард, нужно очень внимательно относиться к переходу от заморозки активов к их конфискации и дальнейшему распоряжению, ведь при этом варианте развития событий неосторожные действия могут стать причиной «нарушения международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала».

Кроме того, уточнила Лагард, сама процедура конфискации активов затрагивает целый ряд вопросов, связанных с международным правопорядком, финансовой стабильностью и ответственностью.

До этого страны G7 в очередной раз подтвердили заморозку российских денежных активов за рубежом и заявили, что продолжат изучение возможностей по их использованию.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.