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Лукашенко пригрозил репрессиями из-за ситуации в сельском хозяйстве

Лукашенко потребовал от глав областей улучшить ситуацию в сельском хозяйстве

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Пресс-служба президента Белоруссии/president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от глав областей улучшить ситуацию в сельском хозяйстве. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Лидер Белоруссии провел совещание с руководителями Витебской, Могилевской и Гомельской областей.

«Я вам скажу так, Александр Михайлович, вам, Исаченко, бывшему министру сельского хозяйства Крупко: не будет результата в этом году — ждите жесточайших репрессий. Открытым текстом вам говорю. Другого у меня нет», — заявил Лукашенко.

Наибольшей критике президент Белоруссии подверг ситуацию в Витебской области, отметив, что регион пока не смог показать обещанных результатов в животноводстве. Также Лукашенко заявил, что правоохранительные органы продолжают фиксировать факты воровства топлива — белорусские регионы при этом регулярно запрашивают поддержку Минска в закупках топлива для сельского хозяйства.

В 2023 году Лукашенко отмечал, что развитие сельского хозяйства стало более выгодным направлением, чем торговля нефтью. Он связал это с тем, что мировое население постепенно увеличивается и ему требуется все больше продовольствия.

Ранее Лукашенко удивился проблемам с качеством белорусских товаров.

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