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Мировая экономика восстанавливается медленнее ожиданий

МВФ: инфляция в мире снижается медленнее, чем ожидалось

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Yuri Gripas/Reuters

Общая инфляция в мире в ближайшее время будет снижаться медленнее, чем ожидалось, говорится в последнем докладе Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно обновленному прогнозу, по итогам 2024 года показатель снизится до 5,9% с 6,8% в прошлом году, а к концу 2025-го замедлится до 4,5%. В январском обновлении к докладу МВФ приводились оценки, согласно которым мировая инфляция должна была сократиться до 5,8% и до 4,4% в ближайшие два года соответственно.

Накануне сообщалось, что Великобритания опередила США в борьбе с инфляцией и может первой приступить к снижению ставок.

До этого в Институте исследований и экспертизы ВЭБ.РФ оценили темпы замедления инфляции в России. По оценкам аналитиков, показатель будет последовательно снижаться и к концу текущего года составит 5,3%.

Ранее россиянам посоветовали воздержаться от досрочного погашения кредитов на фоне высокой инфляции.

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